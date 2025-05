Zone interdite Malades dangereux : comment empêcher la folie de tourner au drame ?

Lire la vidéo

Diffusé le 09/03/2025

Il peut s’agir de l’un de nos voisins, un proche ou un simple passant que nous croisons dans la rue. Ils seraient trois millions aujourd’hui en France à souffrir de troubles psychiatriques sévères. Et lorsque l’un d’eux commet un crime, l’affaire fait la Une de l’actualité, avec toujours la même question : le drame aurait-il pu être évité ? Car avant de passer à l’acte, beaucoup de ces malades étaient suivis dans des services de psychiatrie. Pourquoi leur prise en charge n’a-t-elle pas suffi ? Comment ont-ils pu se retrouver à nouveau en liberté parmi nous, parfois sans soins ? Pour trouver les réponses, Zone Interdite a enquêté au cœur du système psychiatrique français et de ses failles. Nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle : celle de pénétrer dans les services fermés de l'hôpital psychiatrique de Montfavet, dans le Vaucluse, l’un des plus grands de France. Nous y avons partagé durant plusieurs mois le quotidien des soignants et celui des malades, dont certains ont accepté de témoigner à visage découvert. À leurs côtés, nous avons tenté de comprendre la spirale qui conduit parfois au fait divers. Au sein de cet hôpital, l’UMD, l’Unité pour Malades Difficiles, accueille les patients les plus dangereux, au passé parfois criminel. Dans ce service ultra-sécurisé, les infirmiers comme Patrick ou Axel tentent de les préparer à retrouver, un jour, une place au sein de la société. Mais avant de passer à l’acte et d’être conduits en UMD, beaucoup de ces malades sont passés par une lente dégringolade. Elle commence par des crises. Celles-ci sont généralement prises en charge dans les unités d’urgence psychiatrique. Dans celle de Montfavet, à quelques pas de l’UMD, les infirmières comme Christelle tentent de stabiliser les patients avant de les laisser ressortir, après une trentaine de jours en moyenne. Tous ces soignants ont la même inquiétude : quelle vie attend ces malades hors des murs de l’hôpital ? Qu’en sera-t-il pour Alexandre, 25 ans, qui s’apprête à sortir mais vit dans le déni de sa maladie ? Quant à William, atteint de troubles schizophréniques, il a tout perdu, papiers d’identité, argent, famille, et se retrouve désormais livré à lui-même. Nous l’avons suivi après sa sortie. La psychiatrie française, censée venir en aide à ces malades au quotidien, est en effet en crise, confrontée à un manque criant de moyens et de médecins. Une pénurie qui conduit à des situations dramatiques, comme celle qu’ont vécu les parents de Bastien. Tandis que ce jeune souffrant de troubles schizophréniques sombrait, ils ont multiplié les appels à l’aide pour tenter d’obtenir une prise en charge pour leur fils. Mais faute de place, il n’a jamais pu être accueilli dans un service de psychiatrie. Jusqu’au jour où, en plein délire, il tente d’assassiner son père à coups de couteau.