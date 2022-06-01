Zone interdite Nouveaux pandas à Beauval : les coulisses secrètes de leur arrivée

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Diffusé le 24/05/2026

Des coulisses du ZooParc de Beauval, jusqu’aux dessous d’un voyage officiel à Pékin, Zone Interdite vous dévoile en exclusivité les secrets de la « diplomatie du panda ». Quatorze ans que Yuan Zi et Huan Huan font les beaux jours du plus grand parc animalier de France. Mais le couple de pandas géants, prêté par la Chine en 2012, doit bientôt rentrer au pays pour une retraite bien méritée. Le zoo va devoir négocier avec les autorités chinoises le prêt d’autres pandas. Pour la toute première fois, notre caméra va pouvoir assister aux négociations qui vont mobiliser jusqu’au plus haut sommet de l’État. Le voyage d’un panda n’a jamais rien d’anodin. C’est un événement qui donne toujours lieu à une cérémonie fastueuse. Nous vous ferons vivre de l’intérieur le départ de Yuan Zi et Huan Huan. Pour l’occasion, le zoo est entièrement mobilisé : invités de marque, cortège officiel jusqu’à l’aéroport. Et des adieux qui vont se révéler extrêmement émouvants. Pour Beauval, ces pandas géants sont devenus incontournables. Depuis leur arrivée, la fréquentation a bondi de 30 % pour dépasser l’an dernier les 1,8 million de visiteurs. Seulement, le gouvernement chinois, qui a fait de ces animaux emblématiques un outil d’influence, ne les prête qu’au compte-goutte. Beauval est le seul zoo en France à en héberger. Pour en obtenir d’autres, son patron, Rodolphe Delord, va se rendre à Pékin où il comptera sur deux alliés de poids : Brigitte et Emmanuel Macron. Ensemble, obtiendront-ils gain de cause ? En attendant, le plus grand zoo de France a d’autres défis à relever. Et notamment un événement historique qui se prépare. Deux éléphantes sont enceintes alors qu’en près de trente ans, seul un éléphanteau est venu au monde dans le parc. Ashanti et Ndala seront suivies de très près avec prises de sang, échographies et surveillance quotidienne. Le parc a même investi dans des caméras pour surveiller les naissances à distance. Mais le jour J, rien ne va pas se passer comme prévu. Eux aussi font partie des stars de Beauval. Les gorilles du parc font face à une situation inquiétante. Asato, mâle dominant de 34 ans, a déjà eu quatorze petits en vingt ans. Mais aujourd’hui, le risque de consanguinité est devenu trop élevé : ni lui, ni ses cinq fils ne doivent continuer à se reproduire. Le zoo doit donc faire venir un nouveau mâle reproducteur et déplacer Asato et ses fils. Un sacré défi avec des animaux pouvant peser jusqu’à 230 kilos. Et les soigneurs vont devoir faire gérer une inconnue : le nouveau mâle sera-t-il accepté par les femelles ?