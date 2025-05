Zone interdite Nouvelles familles : finis les tabous !

Diffusé le 24/11/2024

Elle est ce que nous avons de plus précieux ! Pour 83 % des Français, la première des priorités est la famille. Mais aujourd’hui, celle-ci n’est plus uniquement cantonnée au modèle d’un papa, une maman et des enfants. La société évolue et la loi avec elle. Avec la levée des tabous sur le divorce, l’orientation sexuelle et le changement de genre, de nouveaux schémas, impensables il y a encore quelques décennies, ont fait leur apparition. Nous avons filmé durant plusieurs mois le quotidien de cinq familles qui se sont affranchies du modèle « traditionnel ». Vous découvrirez comment elles réinventent la façon d’élever leurs enfants et parfois même de les concevoir. Virginie et Sandrine, Nicolas et David, deux couples homosexuels, élèvent ensemble Victor, 9 ans, et Juliette, 16 ans, sur le modèle de la coparentalité. Pour accompagner ce schéma parental, ils ont adapté leur logement et mis en place un mode de garde sur mesure. Chacun, parent biologique ou co-parent, a son mot à dire sur l’éducation des enfants. Mais comment parvenir à une unanimité quand les grandes décisions doivent se prendre non pas à deux mais à quatre ? Kevin vient d’avoir des jumeaux avec sa compagne Émilie. Né dans un corps de femme, ce papa transgenre veut aujourd’hui prouver au monde qu’il est un papa comme un autre. Mais pour cela, il va devoir vaincre les préjugés. Mattéo, homme né dans un corps de femme, et Victoire, femme née dans un corps d’homme, sont le premier couple transgenre en France à avoir donné naissance à un enfant. C’est Mattéo qui a accouché de la petite Avah le 19 février 2023. Mais tous deux sont désormais plongés dans un imbroglio administratif car l’État civil a donné à Mattéo le statut de mère et à Victoire celui de père. Avec 130 000 divorces prononcés chaque année, les familles multi-recomposées se multiplient. Un modèle qui fait parfois des étincelles. Jérémie élève les deux enfants qu’il a eus avec Virginie mais aussi les cinq que sa compagne a eus de deux précédentes unions. Parviendra-t-il à imposer son autorité à toute la fratrie ? L’homme idéal se faisait attendre ! Alors Séverine a décidé de faire un bébé sans papa. Depuis 2021, la loi autorise les femmes seules à avoir recours à la procréation médicalement assistée. De la première échographie à la naissance d’Adriel, c’est entourée de sa maman et de ses deux meilleures amies que la jeune femme va vivre cette aventure de maman solo.