Zone interdite Reine des Neiges : dans les secrets du nouveau défi de Disneyland Paris

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Diffusé le 12/04/2026

C’est un pari fou à deux milliards d’euros ! Le 29 mars 2026, Disneyland Paris inaugure une toute nouvelle zone de 25 hectares dont l’attraction principale est dédiée au plus grand succès de Disney : la Reine des Neiges. Un chantier colossal dont Zone Interdite a pu suivre en exclusivité les coulisses. Il a fallu quatre ans pour mettre au point cette nouvelle attraction accompagnée de nouveaux décors, dont une incroyable montagne artificielle, un lac, un village inspiré de celui d’Elsa, l’héroïne du dessin animé, et d’un spectacle entièrement inédit. Le succès sera-t-il au rendez-vous pour le célèbre parc ? Avec la Reine des Neiges, le parc, qui a attiré quinze millions de visiteurs l’an dernier, espère franchir un nouveau cap. Pour cela, il compte notamment sur le spectacle imaginé par Ben Spalding, son producteur artistique. D’origine irlandaise, il a Disneyland Paris dans le sang. Il y travaille depuis l’ouverture en 1992. Son tout nouveau show mêlera projections géantes, fontaines, pyrotechnie et près de 379 drones, aériens et aquatiques. Pour que le succès soit total, Ben va devoir réussir à synchroniser cette mise en scène à la seconde près. Évoluer dans l’univers d’Elsa et Olaf, Natacha et ses deux enfants Ethan et Logan en rêvent depuis des années. Et ils sont loin d’être les seuls. Lors de l’ouverture des réservations, en novembre dernier, les billets se sont écoulés en moins d’une journée. Natacha fait partie des chanceux qui ont réussi à obtenir des places. Ses enfants et elle sont fous du parc, au point de s’y rendre deux fois par mois. Le 29 mars, ils espèrent être parmi les premiers à entrer. Mais ils risquent de devoir jouer des coudes. Avec cette nouvelle zone, le parc va créer un millier d’emplois. Une opportunité qu’a saisie Camille, 25 ans. Originaire de Potigny (Calvados), la jeune femme a postulé après avoir raté son diplôme d’ostéopathe animalier. Elle a décroché un CDI comme opératrice sur la nouvelle attraction de la Reine des Neiges. Elle sera à la fois en charge de l’accueil du public et de la sécurité de l’attraction. Une grande responsabilité et un sacré changement de vie, car Camille n’avait encore jamais quitté sa Normandie natale. À nouvelle zone, nouveau restaurant. Celui de la nouvelle zone aura une vue imprenable sur le nouveau lac et accueillera 255 couverts. Les chefs Emmanuel et Olivier auront la responsabilité de lancer un concept étonnant. Chaque plat sera dédié à une princesse de l’univers Disney, mais impossible de savoir laquelle au moment de la commande. Ce sera au client de deviner, une fois qu’il aura tout dégusté. À quelques jours de l’ouverture, les deux chefs doivent encore réussir à roder l’équipe de 160 personnes qu’ils ont recrutée pour l’occasion.