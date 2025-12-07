Zone interdite Saumon et contrefaçon : enquête sur la face cachée de Noël

Lire la vidéo

Diffusé le 07/12/2025

C’est la fête préférée des Français ! Noël est aussi la période de l’année où l’on dépense le plus. Cette année, les ménages prévoient un budget moyen de près de 500 euros. Mais dans cette frénésie d’achats, comment éviter les abus et les arnaques ? Durant un an nous avons enquêté sur la face cachée des fêtes de fin d’année. Produits stars du réveillon, cadeaux… savez-vous toujours réellement ce que vous achetez ? De la Chine à la Turquie, en passant par l’Écosse, nous vous emmenons dans les coulisses, pas toujours très reluisantes, de vos achats de Noël. C’est un incontournable du réveillon : le saumon fumé. Mais comment bien le choisir ? À Cherbourg (Manche), nous sommes allés à la rencontre de l’unique éleveur français de saumon. Pascal Goumain produit son poisson de manière artisanale. Mais il n’en commercialise que quelques centaines de tonnes par an. La quasi-totalité du saumon que nous trouvons dans les rayons provient de l’étranger. Et vous allez découvrir qu’il n’est pas toujours élevé dans les meilleures conditions : élevages surpeuplés, maladies, traitements aux antibiotiques… certains poissons à bas-prix font même parfois le tour de la terre avant d’arriver dans notre assiette ! Est-ce toujours sans risque pour notre santé ? Cette année encore, un Français sur deux prévoit d’offrir des vêtements ou des chaussures de marques à Noël. Pour les dénicher, nous sommes de plus en plus nombreux à aller sur les sites de seconde main. Mais ces bonnes affaires peuvent cacher des produits de contrefaçons ! À Rennes (Ille-et-Vilaine), Philippe en a fait l’amère expérience quand l’an dernier, il a cru acheter des baskets de luxe à un prix défiant toute concurrence. Vous allez découvrir que vêtements et chaussures contrefaits sont aujourd’hui produits de façon industrielle et parfois vendus chez nous dans de véritables magasins clandestins. Nous avons remonté la piste de ces contrefaçons jusqu’en Turquie où les faussaires repèrent et imitent instantanément chaque nouveau modèle proposé par les grandes marques. C’est l’autre ville du Père Noël. À Yiwu, en Chine, on trouve des centaines d’ateliers de fabrication de jouets qui, à l’approche des fêtes, tournent à plein régime. C’est là-bas que Bastien a décidé de s’installer. Ce Français de 23 ans travaille comme sourceur pour des grossistes de l’Hexagone. Il va nous amener à la découverte de ce monde féérique. Et de sa face cachée. Car Yiwu est également le paradis de la contrefaçon de jouets. Un marché illégal qui pénalise les entreprises françaises, comme Vilac. Cette marque historique, qui fabrique des jouets en bois depuis plus d’un siècle dans ses ateliers de Moirans-en-Montagne (Jura), voit sans cesse déferler sur les sites de commerce en ligne des copies de ses créations vendues à prix cassés. Et elles ne sont pas toujours sans risques pour nos enfants.