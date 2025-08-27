Zone interdite Tout plaquer pour ouvrir son commerce : ils osent l'aventure !

Diffusé le 02/10/2022

En 2021, près d’un million d’entreprises ont été créées dans le pays. Un record absolu ! Et pour de nombreux Français, le rêve, c’est d’ouvrir un commerce. Pendant plus d’un an, nous avons suivi quatre aventures d’entrepreneurs qui ont tout plaqué pour se relancer ! Des battants qui déploient une énergie folle pour faire aboutir leur projet. Ils attendent tous beaucoup de ce changement de vie, même si cela ressemble à un saut dans le vide. Nafyssatou, 39 ans, a lâché son CDI dans l’informatique pour lancer un concept jamais vu : une pâtisserie spécialisée dans les gâteaux afro-chics, décorés comme des tissus Wax ! Un pari fou pour cette mère de famille nombreuse qui attend son septième enfant ! Demande de prêt, recherche de local... elle va devoir se battre sur tous les fronts pour réaliser son rêve. À Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), Julie et Armel, employée de mairie et technicien dans l’industrie, sont à la recherche d’un nouvel équilibre familial. À 42 ans, ils quittent leur job pour devenir épiciers ambulants ! Leur idée : faire les marchés avec un camion dédié à la vente en vrac. Mais ils n’ont jamais travaillé en couple et l’achat du camion a absorbé toutes leurs économies. La pression est au maximum. Pour Alice et Christian, des trentenaires parisiens, c’est un virage à cent quatre-vingts degrés. Bien qu’ils n’aient aucune expérience en cuisine, ils se sont lourdement endettés pour ouvrir un fast-food tendance, au cœur de Paris. Travaux qui n’avancent pas, machines qui tombent en panne… ils ne seront pas épargnés par les imprévus jusqu’au jour de l’ouverture ! Au bord de la crise de nerf, arriveront-ils à faire leur premier service ? Quant à Agatha et Stéphanie, après avoir travaillé ensemble pendant vingt-cinq ans dans le prêt-à-porter, elles ouvrent leur propre boutique à Lille (Nord). Leur projet est pharaonique : un concept store géant de quatre cent quarante mètres carrés ! Travaux, comptabilité, elles n’y connaissent rien et vont se retrouver complètement dépassées ! Entre désillusions, moments de panique et immense fierté, Zone interdite vous emmène à la rencontre de ces Français qui se lancent dans une aventure épique : ouvrir leur propre commerce !