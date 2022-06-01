Zone interdite Tout plaquer pour une île paradisiaque : rêve ou folie ?

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Diffusé le 05/04/2026

Plages de sable blanc, mer turquoise et soleil toute l’année… qui n’a jamais rêvé de vivre sur une île paradisiaque ? Ces Français, eux, en ont fait leur quotidien. De l’île Maurice à la Thaïlande, en passant par les Philippines et Zanzibar, en famille ou entre amis, ils ont fait le pari fou de tout recommencer : nouveau chez-soi, nouveau métier, nouvelle culture… Durant un an, les caméras de Zone Interdite les ont accompagnés dans cette grande aventure qui leur réserve bien des péripéties. Des plages de la Côte d’Azur à celles d’une des plus belles îles de Thaïlande. Jessy, 28 ans, son frère Mathis, 23 ans, et leur ami Lucas, 28 ans, ont quitté leur conciergerie de luxe à Antibes (Alpes-Maritimes) pour reprendre un restaurant à Koh Samui. Ils vont découvrir un cadre paradisiaque et une douceur de vie incomparable. Mais dans ce décor de carte postale, ils vont avoir du travail car, sur cette île très touristique, la concurrence est féroce et les trois jeunes hommes ne s’y étaient pas forcément préparés. Eux ont fait le pari de sortir des sentiers battus. Danilo, 34 ans, et Laura, 30 ans, ont quitté le Luxembourg où ils vivaient pour construire un resort sur une île encore peu touristique des Philippines. Le couple, qui a un petit garçon de 9 mois, a investi 200 000 euros dans ce projet très ambitieux. Mais le chantier a pris du retard. Et alors que leurs économies fondent dangereusement, Danilo et Laura vont découvrir que, sur une île isolée, rien ne se déroule jamais vraiment comme prévu. Originaires de Tours (Indre-et-Loire), Samantha, photographe, et Mathieu, cheminot employé sur des chantiers de nuit, voulaient passer plus de temps avec leurs deux enfants de 8 et 5 ans. Désormais installés sur l’Île Maurice, dans l’océan Indien, ils ont eu l’idée d’organiser des brunchs romantiques sur la plage pour les nombreux couples qui passent leur lune de miel dans ce petit paradis. Mais pour faire décoller leur business, Samantha et Mathieu vont devoir rapidement se faire connaître et réussir à trouver au moins un client par jour. En quittant Le Mans (Sarthe) pour s’installer à Zanzibar avec leurs deux fils de 11 et 13 ans, Caroline et Warren ne cherchaient pas seulement une carte postale. Dans cette île située au large de la Tanzanie, ils se sont immergés dans la culture locale. Ils ont fait de leur passion pour l’Afrique leur nouveau travail, en organisant des voyages sur mesure pour les touristes. Mais pour profiter sereinement de cette nouvelle vie, Caroline et Warren vont devoir renouer avec certains de leurs proches qui n’ont pas accepté leur choix de partir à 7 000 kilomètres de la France.