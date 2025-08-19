Zone interdite Travaux, rénovation, décoration : un nouveau « chez soi » sans déménager

Diffusé le 10/11/2024

Arrivée d’un bébé, ados qui grandissent, télétravail… certains changements de vie nous amènent bien souvent à revoir notre projet de logement. Mais comment faire face à la hausse des prix de l’immobilier et la flambée des taux d’intérêt ? Faute de pouvoir déménager, certains Français décident de repousser les murs ou repenser entièrement leur maison ! Relooking total, une pièce ou un étage en plus : comment des familles arrivent-elles à créer un nouveau foyer sans déménager ? Elles vous donneront des idées ! Dans le Nord, Lucie et Romain envisagent d’avoir un deuxième enfant. Pour accueillir ce futur bébé, ils se lancent un sacré défi : tenter de construire seuls une extension en bois pour leur petite maison. Ce seront près de 50 m² de gagnés mais au prix de nombreux efforts… En Normandie, Antoine et Audrey sont tombés sous le charme d’une belle longère il y a cinq ans. Sauf qu’aujourd’hui, avec deux enfants en bas âge, la maison n’est plus adaptée. Ils ont donc décidé de repenser entièrement leur intérieur avec l’aide d’une architecte. La famille continuera de vivre sur place durant les travaux. Une cohabitation avec les ouvriers qui n’est pas toujours simple, surtout quand le chantier prend plusieurs mois de retard. Le couple pourrait bien perdre patience… En Isère, Kamilia a besoin d’une pièce en plus pour s’isoler de la vie de famille lorsqu’elle est en télétravail. Avec son mari Adrien, elle a choisi une solution radicale : pousser le toit de sa maison ! Grâce à une nouvelle technique de surélévation en bois qui fait aujourd’hui fureur auprès des Français, ils vont gagner un étage en seulement quelques jours. Pour les travaux intérieurs, le couple a décidé de s’en charger lui-même pour limiter les coûts. Un chantier qui ne sera pas de tout repos… À Paris, Gautier, un adolescent de 15 ans, et sa sœur Margot, 9 ans, partagent la même chambre depuis qu’ils sont petits. Aujourd’hui, la cohabitation est compliquée. Mais les parents ont trouvé la solution pour que chacun ait désormais sa chambre, sans changer d’appartement…