Zone interdite Vanlife : en camping-car, ils profitent des vacances toute l’année !

Lire la vidéo

Diffusé le 29/08/2023

Pour ces familles, les vacances c’est toute l’année ! Elles ont tout quitté pour la « Vanlife », une vie de nomade sur les routes avec leurs enfants. Une promesse de découvertes et de liberté qu’ils vont vivre au Népal, au Canada, ou en Europe Centrale. S’ils ont laissé derrière eux la routine du quotidien et les problèmes de boulot, la « Vanlife » est une aventure quotidienne qui comporte aussi son lot de contraintes. Pannes mécaniques, ravitaillement en eau et nourriture, et surtout la nécessite de gérer un budget serré : le périple n’est pas de tout repos et va réserver son lot de surprises. Ces « vanlifers » vont-ils trouver le bonheur grâce à cette nouvelle vie ? A presque 40 ans, Nicolas et Didine ont changé de vie il y a deux ans. Avec leur fils Sacha, 10 ans, ils vivent désormais sur les routes à bord d’un ancien camion militaire. Un véhicule spectaculaire, perché sur des roues énormes qui leur permet de sortir des sentiers battus. Après l’Iran et le Pakistan, ils sont en Inde et s’apprêtent à passer au Népal. Mais les routes népalaises, abruptes et en mauvais état, sont réputées pour être parmi les plus dangereuses au monde. De quoi leur donner quelques sueurs froides… mais à la clé, ils auront la chance de voir des panoramas uniques. Michael et Sophie ont longtemps mené une vie très confortable dans la banlieue bordelaise. Elle était médecin et lui gérait une brasserie. Mais après des années d’un rythme intense, ils ont tout vendu pour partir avec leurs deux enfants découvrir le monde. Dans un premier temps, ils avaient opté pour un véhicule spacieux et luxueux. Mais Sophie a décidé de corser les choses ! Elle a convaincu Michael de troquer le camion pour un petit combi. Sauf que son mari est très attaché à son confort, alors repartir dans ces conditions c’est quitte ou double. Ils projettent de parcourir l’Europe, direction la Roumanie. Comment va se dérouler ce nouveau périple ? Le principal challenge de la « Vanlife », c’est le financement ! Sandrine, Laurent et leurs trois enfants ont pris un congé sans solde pour partir au moins un an sur les routes. Ils auront un tout petit budget au quotidien, alors ils vont mettre leur maison en location pour s’assurer un minimum de ressources. Direction le Canada, puis les Etats-Unis ! Le camion est parti en bateau, ils le retrouveront à Halifax. Leur défi : vivre à cinq dans treize mètres carrés, avec des enfants très dynamiques ! Quant à Vinciane, Loïc et leurs deux enfants, ils sont sur les routes depuis plusieurs mois. Maroc, Danemark, Espagne … plus ils voyagent, moins ils ont envie de rentrer à la maison ! Mais ils ont besoin de quarante euros par jour pour vivre et voyager avec leurs enfants. Alors pour prolonger les vacances le plus longtemps possible, ils ont monté leur chaîne Youtube, qui leur assure un minimum de revenus. La star, c’est Gégé leur camion jaune et bleu, qu’ils ont aménagé eux-mêmes avec de la recup’. Leurs réseaux sociaux sont une mine d’information pour ceux qui rêvent d’expérimenter la vie nomade. Et lors d’un grand rassemblement, ils vont même rencontrés des fans !