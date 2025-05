Zorro S1 E10 - Le bal costumé

Diffusé le 18/06/2024

Guadalupe et Samael réclament une partie de l'héritage d'Alejandro, mais Diego n’est pas dupe et mène son enquête. Il apprend à Lolita que sa mère est membre du clan de l'Ours et qu’elle a participé au meurtre de son père. Il lui demande d’organiser un bal costumé, auquel il se rend en costume de Zorro et va publiquement dénoncer l’inefficacité de Monasterio…