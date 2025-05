Zorro S1 E2 - L'héritage

Lire la vidéo

Diffusé le 28/01/2024

Diego et Lolita sont pris en otage lors d’une attaque à main armée chez un prêteur sur gage et l'un des assaillants exige que Zorro se rende sur place. Alors que Diego demande à Bernardo de revêtir le costume, ce dernier est arrêté par Nah-Lin, qui lui vole le masque et se présente à sa place. Mais le gouverneur Pedro Victoria, pour en finir avec Zorro, ordonne à Monasterio de tuer tous les otages…