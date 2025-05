Zorro S1 E4 - La vengeance

Diffusé le 28/05/2024

Nah-Lin poignarde Zorro chez Ramirez mais Mei vole à son secours ; il est soigné et reprend des forces auprès de Bernardo. Zorro et les indigènes sont tenus responsables de la tuerie de la mine et Pedro Victoria ordonne à Monasterio de brûler leur village afin de forcer le justicier à se rendre. Pendant ce temps, Zeck engage le tueur Samael au nom de M. Vanderveen pour une mission particulière…