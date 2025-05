Zorro S1 E6 - Derrière le masque

Diffusé le 04/06/2024

Diego veut racheter la mine et les terres de Ramirez mais le gouverneur les a promis à une compagnie russo-américaine. Diego le force à organiser une vente aux enchères et planifie d’empêcher Andreyevich de s’y rendre. Le clan de l'Ours, une organisation luttant pour l’indépendance de la Californie, rend visite à Diego et lui propose de prendre la place de son père qui était des leurs.