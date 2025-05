Zorro S1 E8 - Le mariage

Diffusé le 11/06/2024

Nah-Lin découvre que Lolita est le point faible de Diego et menace de la tuer le jour de son mariage s'il ne renonce pas à être Zorro. Diego refuse de céder à son chantage et enlève Lolita pour la mettre en sécurité. Irina continue ses intrigues, tandis que le plan imaginé par Vanderween et Guadalupe se met dangereusement en place…