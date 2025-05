Zorro S1 E9 - Le clan de l'ours

Lire la vidéo

Diffusé le 18/06/2024

Pour récupérer l’héritage de Diego, Samael se fait passer pour le fils de Guadalupe et Alejandro de la Vega. Diego découvre que son père a été tué parce qu’il avait trouvé de l’or dans la mine et qu’il l’avait caché au clan de l’Ours. Alors que ce dernier exige de lui qu'il prouve sa loyauté en tuant Monasterio, Diego décide de démasquer ses membres au plus vite, aidé de Lolita…