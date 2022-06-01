50 nuances de terreur Amies pour la vie (Missouri) / Au fil de l’horreur (Kansas)

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Amies pour la vie (Missouri) : Dans le Missouri, Sara, Tom et leur fille Azalée emménagent dans un manoir situé à côté d'un cimetière. Leur vie bascule lorsqu'Azalée est attirée par la tombe de Lucy, une petite fille à la recherche d'une nouvelle amie... Au fil de l’horreur (Kansas) : Susan et sa fille Amelia font escale dans une petite ville du Kansas célèbre pour abriter la plus grosse pelote de ficelle du pays. Après la disparition inquiétante de sa fille, Susan tente de la retrouver en demandant l’aide de la shérif locale.