66 minutes : grand format Batoumi : démesure sur la mer Noire

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Diffusé le 16/08/2026

Batoumi en Géorgie, sur les rives de la mer Noire, est une destination inattendue qui semble sortie d’un décor de film. Entre mer et montagnes du Caucase, la ville déploie une silhouette futuriste où tours de verre illuminées, palmiers et enseignes scintillantes composent une atmosphère unique, presque irréelle. Surnommée le « Las Vegas de la mer Noire », elle mêle élégance et effervescence : casinos ouverts toute la nuit, hôtels design face à l’océan et promenades animées au rythme des musiciens de rue et des saveurs locales. Le luxe y prend une forme surprenante, accessible et décontractée, où l’on peut vivre une expérience haut de gamme dans un cadre encore préservé. Entre plages de galets, architecture spectaculaire et énergie cosmopolite, Batoumi attire les voyageurs en quête d’évasion et de sensations nouvelles. Une destination entre rêve, modernité et liberté, où chaque nuit semble prolonger la magie du voyage.