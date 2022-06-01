66 minutes : grand format Braderie et gastronomie : Lille, star de la rentrée

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On connaît tous la célèbre braderie de Lille (Nord) qui avait lieu ce week-end. Le plus grand vide-greniers d’Europe attire chaque année deux millions de visiteurs. Mais cet événement mythique est loin d’être le seul attrait de la capitale des Flandres. Son architecture typique, sa gastronomie, la gentillesse légendaire de ses habitants en font l’une des villes les plus attractives de France. Grâce au TGV qui la place à une heure de Paris, Londres ou Bruxelles, la ville accueille sans cesse de nouveaux habitants attirés par son dynamisme économique. Plongée au cœur d’une ville qui a su transformer son passé industriel en atout touristique. Et son image de ville grise en carte postale flamande.