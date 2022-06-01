66 minutes : grand format Chocolat : le salon qui fait du bien au moral

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Diffusé le 01/11/2026

C’est l’un des rendez-vous incontournables de l’automne à Paris. Cette semaine a lieu, au Parc des expositions de la porte de Versailles, la 31ème édition du Salon du Chocolat. 250 stands, et près de 100 000 visiteurs attendus pour cette institution qui met à l’honneur le savoir-faire des chocolatiers français. Parmi eux, Gael, un professionnel installé en Savoie, va se confronter à l’événement phare du salon : le show musical qui met en vedette des tenues en chocolat. À 32 ans, Jasmine, elle, vient de lancer sa gamme de chocolats en trompe-l’œil. Elle compte sur son premier salon pour séduire les grands noms de la profession. Matéo espère quant à lui booster la fréquentation de son stand grâce à son délicieux chocolat chaud. Et il va participer au tout premier concours de chocolat chaud organisé sur le salon. Entre grands noms et petits nouveaux décidés à se faire une place, immersion au cœur d’un des événements les plus gourmands de l’année.