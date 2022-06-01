66 minutes : grand format Minneapolis, au cœur d’une Amérique rêvée

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Diffusé le 08/11/2026

Dans le nord des États-Unis, non loin de la région des grands lacs, Minneapolis offre un spectacle exceptionnel quand arrive l’automne. Les nombreuses forêts qui entourent la plus grande ville du Minnesota se couvrent de rouge, d’orange et de jaune. Avec sa cité jumelle, Saint-Paul, Minneapolis forme une agglomération de près de 4 millions d’habitants parmi les plus dynamiques du pays et qui séduit de nombreux français. Ses habitants, qui ont fait il y a quelques mois l’actualité pour leur résistance à Ice, sont réputés dans tous les États-Unis pour leur hospitalité et leur gentillesse. Cela porte même un nom : le Minnesota Nice.