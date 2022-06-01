66 minutes : grand format Les nouveaux aventuriers des super buffets

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Diffusé le 29/11/2026

Buffets XXL, libre-service illimité, plats à la chaîne… le buffet à volonté est devenu un terrain de jeu géant pour une nouvelle génération d’entrepreneurs. Ils se lancent dans l’aventure avec une idée en tête : en offrir toujours plus, sans exploser les coûts. Et pour y arriver, tous les coups sont permis. Produits calibrés, portions millimétrées, circuits d’approvisionnement optimisés, rien n’est laissé au hasard. Certains osent tout : animations spectacle, décors démesurés, formules minute sur plaque chauffante. Objectif : séduire le client au premier coup d’œil et maîtriser la marge à la louche. Encore rares il y a dix ans, ces buffets couvrent aujourd’hui la France avec près de 5 000 adresses. Derrière cette success story, des restaurateurs chinois, souvent pionniers, mais aussi de jeunes Français comme Éloi Spinnler, prêts à casser les codes. Car dans ce business de l’abondance, la vraie recette gagnante, c’est l’audace.