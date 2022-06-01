66 minutes : grand format Terrasses et jardins : les nouveaux bons plans de l’été

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Diffusé le 15/03/2026

Avec l’arrivée des beaux jours, une envie revient dans de nombreux foyers : profiter enfin de son balcon, de sa terrasse ou de son jardin. Et pour beaucoup de Français, ces espaces deviennent de véritables pièces de vie dès le printemps. Mais avec un pouvoir d’achat sous pression, pas question de se ruiner. De plus en plus de particuliers misent sur des solutions ingénieuses et bon marché : meubles fabriqués avec des palettes récupérées, déco faite maison ou bons plans dans les magasins de déstockage. Avec un peu d’imagination, il est possible de transformer son extérieur pour quelques dizaines d’euros seulement. Et cette année, une tendance pourrait bien s’imposer dans les jardins : le bar d’extérieur. Avec la Coupe du monde de football qui approche, de nombreux amateurs veulent créer chez eux un coin convivial pour regarder les matchs entre amis. Mobilier malin, systèmes D et nouvelles tendances, comment transformer son jardin en lieu de fête et de détente sans exploser son budget.