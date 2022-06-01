66 minutes : grand format Strasbourg : la foire qui prolonge l’été

Chargement

Depuis plus de quatre-vingt-dix ans, c’est l’un des événements de la rentrée. La Foire de Strasbourg attire chaque année près de 150 000 visiteurs. Cette semaine encore, 580 exposants se sont donné rendez-vous dans la capitale alsacienne. Entre gastronomie, bonnes affaires et magiciens de la vente, le spectacle était partout dans les allées de cette foire unique en son genre. Une édition 2026 qui devrait particulièrement faire les affaires de certains exposants. Avec le réchauffement climatique, les vendeurs de pergolas, spas et autres climatiseurs s’attendent à être dévalisés.