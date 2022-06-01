66 minutes : grand format Canal du Midi : soleil, écluses et bonne cuisine

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Diffusé le 24/05/2026

240 kilomètres entre Toulouse (Haute-Garonne) et la Méditerranée, des berges ombragées, des écluses centenaires et une douceur de vivre incomparable : le Canal du Midi est l'un des plus beaux voyages que l'on puisse faire sans sortir de France. Chaque été, des familles entières embarquent à bord de pénichettes pour plusieurs jours de croisière au fil de l'eau. Pas besoin de permis bateau : en quelques heures, on apprend à manœuvrer, à s'amarrer, à vivre au rythme des écluses. Une aventure accessible, dépaysante et inoubliable. Le long des berges, guinguettes, tables gourmandes et terrasses ensoleillées rythment les étapes. Cassoulet, poissons grillés, vins du Languedoc : ici, la gastronomie fait partie du voyage. Certaines adresses installées au bord de l'eau sont devenues de véritables institutions estivales. Loueurs de bateaux, restaurateurs, artisans, guides : toute une région prospère grâce à cette voie d'eau mythique. Certains ont même tout quitté pour s'installer sur ses rives et ne plus jamais repartir. Soleil, liberté et bons plans : bienvenue sur le canal du bonheur.