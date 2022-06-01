66 minutes : grand format Philadelphie : le berceau des États-Unis

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Diffusé le 07/06/2026

Le 22 juin prochain, les Bleus affrontent l'Irak à Philadelphie en Pennsylvanie (USA) dans le cadre de la Coupe du monde de football. Et « Philly », comme l'appellent ses habitants, est bien décidée à profiter de la compétition pour s'imposer sur une autre scène, celle du tourisme mondial. Longtemps éclipsée par New York, Miami (Floride) ou Los Angeles (Californie), cette métropole de six millions d'habitants est pourtant l'une des plus riches dans l'histoire des États-Unis. C'est ici qu'a été signée la Déclaration d'Indépendance, que Rocky Balboa gravissait en courant les marches du musée des Beaux-Arts, dans l'une des scènes les plus iconiques du cinéma américain. Et c'est ici, aujourd'hui, qu'une nouvelle génération de visiteurs et d'expatriés français choisissent de poser ses valises. Des quartiers entiers, longtemps délaissés, connaissent une renaissance spectaculaire : galeries d'art, restaurants branchés, marchés de producteurs, scène musicale en plein essor. Et puis il y a la gastronomie. Le cheesesteak, sandwich culte fait de bœuf émincé et de fromage fondu, est devenu un symbole national. Mais derrière ce classique populaire, une scène culinaire ambitieuse a émergé, portée par des chefs qui revisitent les traditions locales avec audace.