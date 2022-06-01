66 minutes : grand format Marché de Saint-Rémy : l’institution provençale

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Diffusé le 20/09/2026

C’est l’un des plus beaux marchés du Sud de la France. Celui de Saint-Rémy-de-Provence. La capitale gastronomique des Alpilles accueille depuis le moyen-âge ce marché emblématique où les visiteurs côtoient chaque semaine de célèbres chefs étoilés. On vient y dénicher les produits stars du terroir provençal : huile d’olive mais aussi calissons, miel, et autres légumes du soleil. Pour les exposants, c’est un rendez-vous incontournable et ils doivent se lever tôt pour être sûrs d’obtenir un emplacement. D’autant que cette année, avec la sécheresse et les canicules, l’enjeu est plus fort que jamais pour les producteurs locaux.