66 minutes : grand format Bvlgari : au cœur d’un tout nouveau palace

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Diffusé le 27/09/2026

C’est une immersion exclusive au cœur d’un tout nouveau palace. Situé dans le triangle d’or parisien à deux pas des historiques Georges V ou Plaza Athénée, l’hôtel Bvlgari n’avait encore jamais dévoilé ses coulisses. Ouvert il y a cinq ans par la célèbre marque italienne de joaillerie, il a obtenu au mois de juin ce titre suprême qui couronne les plus beaux hôtels de luxe. De quoi relancer plus que jamais la guerre des palaces dans une ville qui est aujourd’hui la capitale mondiale de l’hôtellerie haut de gamme. Des gouvernantes aux concierges en passant par le chef du restaurant gastronomique, nous avons suivi le quotidien des 270 salariés entièrement tournés vers la recherche de l’excellence.