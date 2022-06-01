66 minutes : grand format Plus qu’une brasserie, un monument !

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Diffusé le 04/10/2026

C’est un voyage dans le temps qu’offre cette brasserie. À Nancy, l’Excelsior perpétue depuis 1911 le faste de la Belle Époque. Des traditions et un savoir-faire qui se transmettent de génération en génération, dans un décor Art nouveau classé aux Monuments historiques. Chaque jour, l’établissement sert plus d’un millier de couverts. Touristes comme habitués viennent admirer le spectacle du service qui s’effectue dans la plus pure tradition : sole meunière préparée en salle, homard à la salamandre, crêpe Suzette flambée… Le tout réalisé par des maîtres d’hôtel et des chefs de rang vêtus d’une livrée impeccable. Mais si la carte affiche tous les grands classiques de la gastronomie française, le nouveau chef, Kévin Maige, s’est donné la mission de leur conférer à tous une touche de modernité.