66 minutes : grand format Cuisine, électroménager : les nouveaux filons des petits prix

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Diffusé le 11/10/2026

Face à l’inflation et à la flambée du coût de la vie, équiper sa cuisine et renouveler son électroménager est devenu un véritable casse-tête pour les Français. Pour ne pas assommer leur budget, les ménages prennent d'assaut les enseignes de bricolage, bien décidés à tout faire eux-mêmes et à dénicher des équipements à prix cassés. Mais pour aller encore plus loin, certains se tournent désormais vers un autre terrain de chasse : les ventes aux enchères. Liquidations de stocks d’électroménager, saisies ou invendus... ces ventes permettent de s’équiper avec du matériel neuf ou récent jusqu’à 70 % sous les tarifs du marché. Entre astuces en magasin, système D et batailles d’enchères pour dénicher les meilleures pépites, immersion aux côtés de ces familles prêtes à tout pour aménager leur foyer à prix cassés.