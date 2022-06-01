66 minutes : grand format Mondial de l’auto : les Français font de la résistance

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Diffusé le 18/10/2026

C’est l’un des grands événements de cet automne. Cette semaine, plus de 500 000 visiteurs étaient attendus à Paris pour le Mondial de l’automobile qui ferme ses portes ce dimanche. En pleine crise des carburants, les constructeurs ont choisi cette année d’exposer une très grande majorité de véhicules électriques et hybrides. Une édition 2026 marquée par une offensive sans précédent des constructeurs chinois. Pas moins d’une vingtaine d’entre eux étaient présents. Et ils sont venus avec l’intention de marquer les esprits, à l’image de Xpeng, qui a été l’attraction avec un SUV ultra-moderne, où Zeekr, un nouveau venu qui a sorti le grand jeu pour son tout premier Mondial. Mais vous allez voir que les constructeurs français ne sont pas en reste. Ils organisent la résistance avec le retour de voitures emblématiques comme la « Renault cinq » ou encore la mythique « Deux chevaux » revisités en version électrique.