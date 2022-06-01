66 minutes : grand format Anne-Sophie Pic, cheffe de cœur des Français

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Diffusé le 25/10/2026

Elle est la cheffe préférée des Français et la femme la plus étoilée au monde, avec 11 macarons au Guide Michelin. Anne-Sophie Pic nous a ouvert ses portes pour une immersion exceptionnelle au cœur de son univers. Alors que son restaurant familial de Valence s’apprête à fêter ses 90 ans, vous découvrirez son combat pour continuer à faire vivre cette institution ouverte par son grand-père en 1936. Autodidacte, la cheffe, qui ne se destinait pas à la cuisine, a pourtant su atteindre l’excellence en regagnant, en 2007, les trois étoiles qu’elle n’a jamais perdues depuis. Un savoir-faire qu’elle s’attache à transmettre avec bienveillance à ses équipes, loin des clichés du monde de la restauration. En cuisine, dans son laboratoire, ou aux côtés de son mari David, avec qui elle travaille au quotidien, portrait d’une cheffe hors norme.