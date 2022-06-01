66 minutes : grand format Mykonos : la plus glamour des îles grecques

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Mykonos, plus qu’une île grecque, est un véritable joyau de la mer Égée, prisé par la jet-set internationale pour son glamour et son effervescence unique. Entre villas somptueuses, plages privées et hôtels cinq étoiles, l’île incarne un art de vivre exclusif où luxe et fêtes se rencontrent. Au cœur de cette transformation, la famille Daktylides a façonné un véritable empire hôtelier, faisant de Mykonos une destination incontournable pour les voyageurs les plus fortunés. À l’aube de la saison 2026, ils s’apprêtent à ouvrir un nouvel établissement d’exception, symbole d’une élégance toujours plus assumée. Sur l’île, chefs étoilés, conciergeries ultra-personnalisées et services de yachts privés participent à cette expérience hors norme, où chaque séjour se vit comme un privilège. Mykonos confirme ainsi son statut de paradis du luxe, entre lumière, mer turquoise et sophistication absolue.