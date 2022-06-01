66 minutes : grand format Plages, montagnes, luxe : le joyau Monténégro

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À la découverte du Saint-Tropez des Balkans : le Monténégro. Niché sur les rives de l’Adriatique, ce petit joyau encore préservé dévoile un décor spectaculaire entre montagnes majestueuses et eaux turquoise d’une clarté presque irréelle. En quelques années, le pays s’est imposé comme une nouvelle destination de rêve, où marinas ultramodernes, yachts étincelants et hôtels de luxe redessinent le littoral avec élégance. Ici, le raffinement se mêle à la nature brute, offrant une expérience entre sophistication et évasion. Entre criques secrètes, villages perchés et adresses exclusives, le Monténégro attire une clientèle internationale en quête d’authenticité et de prestige discret. Une perle de l’Adriatique où le luxe se vit encore comme une découverte.