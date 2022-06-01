66 minutes : grand format Populaire et festif : un été à Argelès-sur-Mer

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Entre mer et montagnes, Argelès-sur-Mer se transforme chaque été en un immense terrain de vacances à ciel ouvert. Avec ses kilomètres de plage baignés de soleil, la station des Pyrénées-Orientales devient l’une des destinations les plus animées de Méditerranée. Surnommée la capitale européenne du camping, elle aligne campings, mobile-homes et villages de vacances dans une ambiance conviviale et populaire, où des générations de familles se retrouvent année après année. Entre espaces aquatiques, animations et accès direct à la mer, chacun y trouve son coin de paradis. Sur le front de mer comme dans les allées du célèbre Luna Park, la fête bat son plein. Manèges, lumières et attractions font vibrer les soirées d’été, dans un esprit de transmission et de spectacle permanent. À quelques pas, plages privées et établissements revisités cherchent à séduire une nouvelle clientèle, mêlant détente, confort et esprit bord de mer. Entre traditions populaires et nouvelles ambitions, Argelès-sur-Mer incarne un été intense, joyeux et résolument vivant.