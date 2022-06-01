66 minutes : grand format Saint-Tropez : star des marchés, marché des stars

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Diffusé le 09/08/2026

À Saint-Tropez (Var), le marché de la place des Lices est une institution à part. Deux fois par semaine, ce lieu emblématique se transforme en rendez-vous incontournable du chic provençal, attirant exposants, habitants, célébrités et clientèle internationale. Produits du terroir, spécialités locales, mode estivale et objets de luxe détournés, chaque stand reflète l’art de vivre tropézien, entre élégance et convivialité. Derrière les étals, certains commerçants fidèles s’y installent depuis des décennies, tandis que d’autres tentent leur chance pour séduire une clientèle exigeante. Même les chefs des grandes tables de la région viennent y faire leurs emplettes. Ici, le marché n’est pas seulement un lieu d’achat : c’est une scène où se mêlent tradition, prestige et effervescence estivale, au cœur du mythe tropézien.