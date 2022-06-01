66 minutes : grand format Vacances pas chères en club

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Cet été les trois quarts d’entre vous ont ou vont passer leurs vacances en France. Peut-être pour certains dans un club. Un mode de villégiature que vous êtes un million et demi chaque année à plébisciter. Le leader de ces clubs de vacances dans l’hexagone, Belambra, possède cinquante villages un peu partout dans le pays. Il nous a ouvert les portes du plus grand, situé dans le Var sur la splendide presqu’ile de Giens : 35 hectares bordé par 17 criques et bercés par le chant des cigales. L’été, un millier de clients y résident chaque semaine. À quoi ressemble leur séjour ? Et comment l’enseigne, qui vient tout juste d’investir 30 millions d’euros pour rénover ses clubs, s’y prend-elle pour fidéliser ses clients ?