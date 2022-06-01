66 minutes Tornades, orages dévastateurs : la France frappée de plein fouet / À Knokke-le-Zoute, les Ch’tis n’ont plus la cote / Fruits et légumes, les produits de luxe de la rentrée / Un fauve à la maison : l’inquiétante nouvelle mode

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Tornades, orages dévastateurs : la France frappée de plein fouet Après un été de canicule, la France fait face à de nouveaux phénomènes climatiques extrêmes. Tempêtes et orages dévastateurs ont frappé un peu partout dans le pays. Lundi, c’est une spectaculaire tornade qui a ravagé le village de Pomas dans l'Aude. Trois cents maisons touchées, une centaine entièrement détruite. Certains habitants comme Kenjy et Amarante ont tout perdu en quelques minutes, jusqu’à leurs alliances achetées pour leur mariage prévu mi-octobre. Nos caméras ont suivi plusieurs familles lancées dans une course contre la montre pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Tandis que les alertes continuent de se multiplier dans toute la France, faut-il redouter le pire dans les prochaines semaines ? À Knokke-le-Zoute, les Ch’tis n’ont plus la cote La plus célèbre station balnéaire belge n’en peut plus des Français ! Niché au bord de la mer du Nord, Knokke-le-Zoute est un écrin de luxe fréquenté par la jet-set belge. Mais depuis quelques années, les grandes fortunes se retrouvent contraintes de côtoyer une nouvelle clientèle qui détonne un peu dans le paysage. Des milliers de Français, souvent originaires du Nord, qui viennent profiter, le temps d’une journée, des plages de sable blanc de la station. La population locale leur a donné le surnom pas très flatteur de « frigobox », les glacières en Français car beaucoup se munissent de cet accessoire pour la journée. Entre les deux, la cohabitation fait de plus en plus des étincelles. Fruits et légumes, les produits de luxe de la rentrée Les fruits et légumes seront-ils bientôt des produits de luxe ? En cette rentrée, jusqu’à cinquante pour cent d’augmentation, les prix des salades, tomates et autres poireaux flambent sur les étals. Après un été caniculaire, les récoltes ont chuté de façon vertigineuse. Et cette situation risque de durer. Alors, dans les prochains mois, allons-nous pouvoir acheter des fruits et légumes sans nous ruiner ? Dans ce reportage, vous verrez comment producteurs, distributeurs et industriels s’organisent pour tenter de limiter les pénuries et contenir l’inflation. Un fauve à la maison : l’inquiétante nouvelle mode Chat Savannah ou Bengal, chien-loup… ce sont les nouveaux animaux de compagnie -très tendance- pour lesquels certains Français sont parfois prêts à dépenser jusqu’à vingt mille euros. Mais cette nouvelle mode est loin d’être sans risque. Car ces animaux à première vue si mignons sont issus du croisement d’espèces sauvages. Et ils peuvent se révéler très imprévisibles. En posséder un suppose de suivre des règles strictes. Mais des propriétaires parviennent à s’en affranchir car ces animaux très recherchés font l’objet de tout un trafic. Certains, comme Orlane, réalisent alors trop tard qu’ils ont acquis un animal quasiment sauvage.