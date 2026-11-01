66 minutes Dimanche 1/11/2026

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Diffusé le 01/11/2026

Malaise à l’auto-école Il est synonyme de liberté et d’autonomie. Mais pour les jeunes femmes, passer son permis de conduire peut se révéler source de malaise. Avec des heures passées seules dans l’habitacle avec leur moniteur, certaines témoignent de comportements déplacés voire d’agressions sexuelles. En France, plusieurs dizaines de moniteurs ont déjà été condamnés pour ce type de faits. Mais ces affaires ne représentent-elles que la partie émergée de l’iceberg ? En caméra cachée, nous avons enquêté dans plusieurs auto-écoles afin de comprendre ce qui se passe réellement lors de ces leçons. Et ce dont nous avons été témoins est édifiant. Nous avons également suivi les professionnels qui tentent aujourd’hui de restaurer la confiance et de mieux protéger leurs élèves. Derry : grand frisson en Irlande C’est le plus grand rendez-vous de fans d’Halloween en Europe. Le festival de Derry, en Irlande du Nord, fête cette année ses 40 ans. Chaque année, fin d’octobre, la ville se transforme entièrement : sorcières, squelettes, fantômes, feux d'artifice et parade géante… pour le plus grand bonheur de 100 000 visiteurs venus de toute l’Europe. Un juste retour des choses pour cette tradition d’Halloween popularisée aux États-Unis mais qui trouve sa source dans la tradition irlandaise. La ville de Derry a commencé à se réapproprier cet événement dans les années 1980 afin de divertir les habitants dont le quotidien était à l’époque rythmé par la guerre civile irlandaise. Le succès fut immédiat et il ne s’est jamais démenti depuis. Beurre de cacahuète : la guerre des pâtes à tartiner est relancée C’est la nouvelle star des pâtes à tartiner : le beurre de cacahuète. Une gourmandise typiquement américaine qui arrive désormais en force dans les rayons de nos supermarchés. Nature, crémeux, croquant, bio, protéiné, au chocolat… Il y en a pour tous les goûts. Et cela fait le bonheur d’une PME française qui s’est imposée comme le leader de ce nouveau marché. À tel point que ses responsables ont pris une décision étonnante : lancer en France des cultures de cacahuète, une graine qui ne pousse habituellement que dans les pays chauds. L’engouement est tel que même le leader mondial des pâtes à tartiner, Nutella, s’est lancé sur le créneau. Pourquoi les Français deviennent-ils accros à ce produit venu d’Amérique ? Est-il aussi bon pour la santé que délicieux à consommer ? Footballeur amateur, pro de l’arnaque ? Il menait grand train dans les boîtes de nuit parisiennes et séduisait des jeunes femmes en se présentant comme footballeur professionnel. Moulaye N’Diaye, 32 ans, doit comparaître le 18 décembre prochain devant le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour escroquerie, abus de confiance, menaces, complicité d’agression et blanchiment. Dix-sept personnes dont quinze femmes ont porté plainte contre lui. Principalement pour des faits qui se seraient déroulés cet été. Selon les plaignants, Moulaye, qui se disait en instance de transfert au Qatar, aurait mis en place un scénario bien rôdé. Pour qu’on lui avance de l'argent en urgence pour ses proches, il prétextait l'impossibilité d'effectuer des virements instantanés depuis son compte en Allemagne. Nous avons pu rencontrer cet homme dont la carrière se limiterait en réalité à des championnats amateurs de bon niveau. Vous allez entendre en exclusivité sa version des faits et celle de ses victimes présumées.