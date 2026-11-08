66 minutes Dimanche 8/11/2026

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Diffusé le 08/11/2026

Chauffage : ils baissent la facture, pas la température ! Avec la chute des températures, les radiateurs redémarrent, et les factures repartent à la hausse. En moyenne, les Français consacrent plus de 1 600 euros par an à leur chauffage. Un budget lourd, dans un contexte de prix de l’énergie instables. Résultat : un Français sur cinq déclare avoir froid chez lui en hiver, faute de moyens suffisants pour bien chauffer son logement. Mais certains ne se laissent pas faire. Nous avons rencontré ceux qui ont décidé de défier l’hiver à petit prix. Déserts médicaux : les jeunes médecins s’engagent Les trois quarts des Français ont déjà fait au moins une fois l’expérience : chercher un rendez-vous médical et finalement renoncer à se soigner faute de créneaux disponibles. La majeure partie de notre territoire est aujourd’hui en situation de fragilité voire de désert médical. Mais certains refusent la fatalité. De plus en plus de jeunes médecins choisissent de s’engager dans ces déserts médicaux. Et les départements rivalisent d’ingéniosité pour les attirer. Pour les habitants, dont certains n’ont plus de médecin traitant depuis des années, c’est une libération. Reportage au côté de ces professionnels qui se battent pour nous soigner. Restos routiers : ils font leur révolution ! Avec leur décor typique, leurs plats savoureux et bon marché et leur ambiance toujours conviviale, les restaurants routiers font partie du patrimoine culinaire français. À la grande époque, on en comptait jusqu’à 4 000 dans tout le pays. Mais le rythme de travail des chauffeurs a changé et ils sont moins nombreux aujourd’hui à pouvoir s’y arrêter. Résultat, le nombre de ces établissements a été divisé par 10 ces dernières années. Mais vous allez voir comment certains, implantés non pas en bord de nationale mais en ville, ont réussi à maintenir leur activité en séduisant une nouvelle clientèle. Ils sont même parfois devenus de vrais restaurants de quartier sans abandonner pour autant les codes historiques des routiers.