66 minutes Dimanche 15/11/2026

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Diffusé le 15/11/2026

Qui sera le meilleur toiletteur ? C’est une compétition insolite qui s’est disputée le week-end dernier à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain), tout près de Lyon : le championnat de France des meilleurs toiletteurs pour chiens et chats. Une série de concours auxquels ont participé des dizaines de professionnels et qui est loin d’être aussi anecdotique qu’il y paraît. Le marché du toilettage est en effet en pleine expansion en France. On compte aujourd’hui 6 000 salons dans le pays et certains propriétaires sont prêts à dépenser gros pour bichonner leurs animaux. Coupe au millimètre, brushing impeccable… certains professionnels sont de véritables artistes. Vous découvrirez leurs techniques pour tenter de décrocher le titre suprême du toilettage. Virils à tout prix : l’inquiétante nouvelle mode Soigner son apparence à l’extrême pour tenter de paraître le plus viril possible, cette tendance porte un nom chez les jeunes hommes : le « looksmaxxing ». Un néologisme anglais qui signifie « maximiser son apparence ». Corps sculpté, mâchoire carrée… le phénomène a envahi les réseaux sociaux. Et ses dérives ont de quoi inquiéter. Car la démarche n’a rien d’anodin. Popularisé par des influenceurs masculinistes comme l’Américain Clavicular, récemment accusé de viol, le looksmaxxing va parfois très loin dans ses préceptes. Pour les suivre, certains adeptes sont prêts à s’infliger des traitements dangereux. Comme de se frapper quotidiennement la mâchoire afin de la rendre carrée possible. Savoureux et bon marché, les Français fous des gnocchis Ils sont moelleux, bon marché et très faciles à préparer. Les gnocchis ont la cote auprès des Français. Différentes des pâtes que nous avons l’habitude de consommer, ces petites boulettes à base de pomme de terre originaires d’Italie ont longtemps été cantonnées aux trattorias traditionnelles. Mais depuis quelques années, elles ont envahi les rayons de nos supermarchés. A cuire à l’eau où à poêler, leurs ventes ont progressé de près de 50% en six ans. Un succès qui n’a pas échappé aux industriels français. Le géant Lustucru domine le marché et Mousline, le roi de la purée en sachet, vient également de s’y lancer. Pendant ce temps-là, des chefs s’approprient les gnocchis pour créer des plats gastronomiques à des prix défiant toute concurrence. Voitures sans permis, ados en danger ? Elles ont envahi les parkings des lycées. Pour beaucoup de parents, les voitures sans permis apparaissent aujourd’hui comme une alternative plus sûre aux deux roues. Pourtant, ces véhicules accessibles dès 14 ans sont loin d’être sans risque. Ces dernières semaines, deux accidents mortels impliquant des adolescents se sont produits. Pour limiter le danger, les moteurs de ces voitures sont pourtant bridés afin que leur vitesse ne dépasse pas 45 km/h. Mais des garagistes peu scrupuleux acceptent de les débrider, au mépris de la loi. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont instauré un stage obligatoire avant de pouvoir prendre le volant. Mais cette formation de quelques heures est-elle suffisante pour que nos ados circulent en toute sécurité ? Tout à 2 euros, le filon anti-crise C’est un concept qui séduit de nombreux consommateur, surtout en ces temps de crise du pouvoir d’achat : les magasins à prix unique. La plus populaire de ces enseignes promet des milliers de produits tous vendus au prix de 2 euros. Ustensiles de cuisine ou de mode, déco… Le principe : tous les clients doivent pouvoir payer avec une pèce de monnaie de 2 euros, celle que l’on a bien souvent dans la poche. L’enseigne possède aujourd’hui cinquante boutiques dans toute la France et tente de concurrencer les géants du discount comme le danois Normal ou le néerlandais Hema. A l’approche de Noel, son patron met les bouchées doubles afin de réaliser près de 60% de son chiffre d’affaires de l’année. Quelles sont ses secrets pour tenir ce prix unique en dépit de l’inflation ?