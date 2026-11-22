66 minutes Dimanche 22/11/2026

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Diffusé le 22/11/2026

Ils se battent pour sauver leur station-service Il en reste moins de 4 000 dans toute la France. Les stations-service indépendantes font partie intégrante de la vie des campagnes et des petites communes. Mais leur chiffre d’affaires est mis à rude épreuve par la crise des carburants. Car contrairement à certains géants pétroliers, ces petits pompistes n’ont pas les moyens de plafonner leurs prix. Alors ils doivent trouver des solutions pour garder leur clientèle. Et vous allez voir que certains ne manquent pas d’idées ni d’énergie pour y parvenir. Quitte à multiplier les services et s’imposer comme de véritables commerces de proximité. La boulangère ch’ti qui rêve de conquérir la France Rien ne prédestinait cette Ch’ti de 43 ans à devenir boulangère. C’est à l’occasion d’une reconversion professionnelle que Sophie Lebreuilly a ouvert son premier magasin dans le Pas-de-Calais en 2014. Douze ans plus tard, cette entrepreneuse vient d’inaugurer sa 93ème boulangerie et prépare une quinzaine d’autres ouvertures dans les prochains mois. Désormais implantée dans toute la France, elle rêve de faire de l’ombre aux géants que sont Marie Blachère ou Ange. Si ses recettes sont les mêmes que les grandes boulangeries de rond-point que les Français plébiscitent, Sophie Lebreuilly a également construit son succès grâce à des choix très audacieux. Pour gagner plus, ils cumulent les emplois Cumuler plusieurs emplois, ce serait aujourd’hui le quotidien de près de deux millions et demi de Français. Pour beaucoup c’est devenu une nécessité face au coût de la vie qui augmente. D’autres font ce choix dans l’espoir de mettre du beurre dans les épinards pour s’offrir des loisirs ou des vacances. Nous en avons suivi certains dans leur quotidien. Comment s’organisent-ils pour jongler entre plusieurs employeurs ? Comment préservent-ils leur vie de famille, notamment lorsqu’ils sont deux au sein du couple à cumuler les jobs ? Et, à l’arrivée s’en sortent-ils financièrement ? Menus à 10 euros, quels sont leurs secrets ? Ce sont les restaurants les moins chers de France. Un peu partout dans le pays, des établissements rivalisent d’ingéniosité pour proposer à leurs clients des menus autour de 10 euros ave entrée, plat et dessert. Une façon de répondre à la crise du pouvoir d’achat que subissent les consommateurs. Mais aussi pour les patrons, une solution pour relancer la fréquentation de leurs restaurants. En France, celle-ci a diminué en moyenne de près de 10% ces dernières années. Alors quels sont leurs secrets pour élaborer des menus faits maison à des prix défiant toute concurrence ? La qualité est-elle toujours au rendez-vous ?