66 minutes Dimanche 29/11/2026

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Diffusé le 29/11/2026

Marché de Noël des Champs-Élysées, les coulisses du grand retour Il fait son grand retour après une dizaine d’années d’absence. Le marché de Noël des Champs-Élysées a été inauguré le week-end dernier par l’actrice américaine Cate Blanchett en même temps que les illuminations de la célèbre avenue. Pour son grand retour, ce marché, traditionnellement le plus fréquenté de France, s’est doté de près de deux-cents chalets qui font la part belle à l’artisanat et au made in France. Derrière cet événement, une société familiale nantaise dirigée par un entrepreneur de 38 ans, Thibaut Delourme. Il nous a ouvert en exclusivité les portes de son entreprise qui gère aujourd’hui une cinquantaine de marchés dans toute la France. De la fabrication des chalets dans ses ateliers aux coulisses de ses marchés les plus prestigieux, vous verrez comment cette PME fait souffler un vent de modernité sur la féérie de Noël. Chicago, la nouvelle destination des Français C’est l’une des villes les plus attractives des États-Unis : Chicago. Sa métropole de dix millions d’habitants est la troisième plus grande du pays derrière New York et Los Angeles. Une ville à la douceur de vivre incomparable qui attire de nombreux Français. Parmi ses attraits, le décor majestueux du célèbre lac Michigan, des loyers bien plus raisonnables que dans les autres grandes villes américaines et une économie particulièrement dynamique. En s’y installant, certains Français n’ont pas hésité à changer de vie pour devenir coach sportif, organisateur d’événements ou créer leur propre marque de vêtements pour enfants.