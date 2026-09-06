66 minutes

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Les trompe-l’œil au secours des petites boulangeries C’est une pâtisserie tendance qui donne un nouveau souffle aux boulangeries de campagne : les trompe-l’œil. Des gâteaux en forme de fruits plus vrais que nature qui renferment des garnitures toutes plus gourmandes les unes que les autres. Popularisées par des pâtissiers stars comme Cédric Grolet, ces créations à la mode cartonnent désormais jusque dans les petits villages. Face à l’explosion des charges qui a contraint de nombreux magasins à fermer, de plus en plus de boulangers de campagne s’y convertissent dans l’espoir de booster leur chiffre d’affaires. Plus complexes à réaliser que les éclairs ou tartes aux fruits traditionnels, ces trompe-l’œil sont vendus deux à trois fois plus chers, ce qui est loin de freiner les clients qui font parfois des dizaines de kilomètres pour se les offrir. Cosmétiques : si vous arrêtiez de tout payer plein pot ? Crème hydratante, shampoing, mascara ou sérum anti-âge… les produits de beauté et d’hygiène peuvent peser lourd dans le budget. Et pourtant il est maintenant possible de s’offrir les plus grandes marques à prix cassés, parfois jusqu’à -91 % par rapport au tarif boutique. Mais comment profiter de tous ces nouveaux bons plans ? Depuis 2022, la loi antigaspillage interdit aux fabricants de détruire leurs stocks neufs. Ce sont donc des milliers de produits, souvent en parfait état, qui trouvent aujourd’hui une seconde vie. Des start-ups françaises ont flairé le bon filon : elles rachètent ces invendus et les revendent en ligne ou via des applications, à des prix imbattables. Le tout sans rogner sur la qualité : des marques reconnues, des compositions identiques, seul l’emballage change… ou presque. Même les enseignes de grande distribution s’engouffrent dans la brèche. Alors comment repérer les meilleures offres ? Quelles plateformes sont fiables ? Et comment fonctionnent vraiment ces coulisses du déstockage beauté ? 40 ans, toujours en coloc C’est une crise du logement comme la France n’en avait pas connue depuis des décennies. La pénurie de biens à louer est telle que la moindre annonce génère des centaines, voire des milliers de candidatures. Un phénomène qui pousse de nombreux actifs à chercher des solutions inattendues. Comme celle de la colocation. On la pensait réservée aux étudiants, mais elle concerne aujourd’hui de plus en plus de quadragénaires voire de quinquagénaires. Ils ont beau travailler à avoir un revenu régulier, cela ne suffit plus aujourd’hui à trouver un logement. Un choix qui ne manque pas d’avantages. Il permet souvent de s’offrir plus d’espace tout en faisant des économies. Mais comment se déroule la cohabitation quand on a eu une première vie et qu’on a déjà ses petites habitudes ? Périscolaire : les parents n’ont plus confiance C’est un casse-tête pour des millions de parents en cette rentrée. Doivent-ils continuer à inscrire leurs enfants aux activités périscolaires ? Selon un sondage, près de neuf Français sur dix n’ont plus confiance. Conséquence des nombreuses affaires de violences sexuelles révélées ces derniers mois. Alors que les dossiers n’en finissent plus de s’accumuler à Paris, le phénomène touche aujourd’hui tout le pays. Dans le Loiret, les parents d’élèves d’une commune de trois-mille habitants sont mobilisés depuis plusieurs semaines. Face aux soupçons qui pèsent sur le personnel du centre de loisir, beaucoup d’entre eux n’ont pas hésité à en retirer leurs enfants. Rassemblements illégaux : les bolides dans le collimateur Le phénomène met les mairies et les forces de l’ordre sur les dents. Ces rodéos sauvages organisés par des passionnés d’automobiles sur des parkings de supermarchés ou à la périphérie de certaines communes. Des centaines de propriétaires de grosses cylindrées s’y retrouvent en toute illégalité. Entre dérapages pas toujours contrôlés et courses improvisées parfois sans aucune sécurité, ces rassemblements n’avaient jamais pris une telle ampleur. Cette semaine, deux communes du Pas-de-Calais ont porté plainte après un rodéo auquel ont participé 400 personnes. Nous avons enquêté pour comprendre qui se cache derrière ces événements illégaux. Et comment ils parviennent à contourner les interdictions pour se réunir malgré tout.