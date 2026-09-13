66 minutes

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Le Français qui régale Tokyo Ce Français est devenu une star au Japon. Charles-Henry Lebourg est chef-pâtissier, installé depuis une dizaine d’années à Tokyo. Sa particularité : il confectionne des tartes avec les fruits les plus chers du monde. Au pays du soleil levant, pommes, fraises et autres raisins sont des produits de luxe, cultivés avec un soin extrême, calibrés à la perfection. Un seul fruit peut ainsi se vendre des milliers d’euros. Les créations de Charles-Henry sont de véritables bijoux que les Japonais s’arrachent au point de faire la queue devant sa boutique. Dans la peau de Céline Dion C’est l’événement de cette rentrée. La star Céline Dion de retour à Paris pour un marathon de 26 concerts. Une tournée qui a fait exploser les billetteries au point qu’il a fallu un tirage au sort pour départager les fans. Pour ceux qui n’ont pas pu avoir de places, il reste les sosies de la chanteuse québécoise. Sosie physique ou vocal, elles sont plusieurs en France à jouer sur leur ressemblance avec la star et elles sont évidemment plus demandées que jamais. Entre concerts plus vrais que nature et carton sur internet, plongée dans leur quotidien hors norme. Quand la cantine monte en gamme Insipides ou trop cuits… Et si le traumatisme des repas à la cantine devenait bientôt un lointain souvenir pour des millions d’élèves ? Face aux critiques sur la qualité de la restauration scolaire, de plus en plus de cantines choisissent de privilégier une cuisine faite sur place, à base de produits locaux. La loi les y incite. Les cantines françaises doivent désormais viser au moins 50 % d’achats durables, dont 20 % issus de l’agriculture biologique. Un peu partout en France les initiatives se multiplient. Et vous verrez que ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Seconde main, vraie contrefaçon C’est devenu un réflexe pour des millions de Français. La seconde main représente aujourd’hui un tiers des achats de vêtements. Si cela permet de fortes économies, ce nouveau marché réserve également quelques pièges. Ces dernières années, la contrefaçon pullule aussi bien dans les friperies que sur les sites de vêtements d’occasion. En trois ans, les douanes ont ainsi saisi plus de soixante millions d’articles contrefaits. Mais nombre d’entre eux passent entre les mailles du filet et ils sont souvent plus vrais que nature. Alors comment les repérer ? Carburants : comment faire baisser la facture ? Jusqu’où grimpera le prix de l’essence ? C’est le casse-tête de la rentrée pour des millions de Français. Les prix des carburants ont encore battu des records cette semaine, en raison notamment du conflit au Moyen-Orient. Alors quelles solutions pour des automobilistes au pouvoir d’achat toujours plus serré ? Entre ruée sur les boîtiers pour convertir son moteur à l’éthanol, stages d’écoconduite et ventes de voitures électriques qui bondissent comme jamais, vous allez voir que tout est bon désormais pour tenter de faire des économies.