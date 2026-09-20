66 minutes Dimanche 20 septembre

Chargement

Diffusé le 20/09/2026

Alerte aux poux : enfin des solutions ? Chaque année en septembre, c’est le même cauchemar : les poux font leur grand retour. Très contagieux, ces parasites touchent 1 enfant sur 5 et transforment la maison en champ de bataille. Shampoings, lessives, peignes… Les familles dépensent parfois jusqu’à 100 euros sans réussir à s’en débarrasser. Car la moitié des traitements vendus seraient inefficaces. Mais de nouvelles solutions arrivent sur le marché : des produits à base de silicone ou d’huile de coco, des sprays pour tissus, pour éviter la recontamination. Et surtout, des salons spécialisés qui proposent un traitement express sans produits chimiques, à l’aide d’un peigne cranté et d’un aspirateur professionnel. En 45 minutes, poux et lentes sont éliminés. Prix du service ? Environ 75 euros par tête, mais l’efficacité est immédiate. Entre panique et business, comment reconnaître les bons produits, éviter les pièges, et surtout, ne plus subir les poux ! Étudiants, la grande débrouille Après les élèves, ce sont 3 millions d’étudiants qui ont commencé ce mois-ci à reprendre le chemin des cours à l’université ou en école. Une rentrée placée pour beaucoup d’entre eux sous le signe de la crise du pouvoir d’achat. On estime qu’en France un étudiant sur cinq a des difficultés à boucler les fins de mois. Une réalité qui cache aussi un scandale : celui des logements étudiants insalubres, infestés de rats ou de cafards. Mais beaucoup ne ménagent pas leurs efforts pour s’en sortir malgré les difficultés. Entre système D et travail en parallèle des études, vous allez voir qu’ils ont des idées et de l’énergie à revendre. Pinsa, plus forte que la pizza ? C’est la petite cousine romaine de la pizza : une pâte ovale, croustillante à l’extérieur, moelleuse à l’intérieur et présentée comme plus légère grâce à sa longue fermentation. Encore méconnue il y a quelques années, la pinsa connaît aujourd’hui un véritable boom : elle s’installe dans les restaurants spécialisés et fait un carton dans les rayons des hypermarchés. Industriels et grandes marques multiplient les références pour conquérir un marché colossal. Comment fabrique-t-on cette nouvelle star ? Est-elle réellement plus légère ou s’agit-il surtout d’un argument marketing ? Enquête sur le nouveau phénomène qui bouscule le royaume de la pizza. Yachts : le show cinq étoiles Cette année encore, plus de 55 000 personnes sont venues en prendre plein les yeux. À Cannes, le festival des yachts est un rendez-vous incontournable du mois de septembre. Si ce rassemblement de palaces flottants est l’occasion pour les visiteurs d’admirer le summum de luxe, pour les 700 exposants l’enjeu commercial est énorme. Ces modèles à plusieurs millions d’euros sont très recherchés par les clients fortunés et entre constructeurs la concurrence fait rage. Aux côtés des géants du secteur qui misent sur des modèles toujours plus fous, de petites sociétés tentent de se faire une place. Et certaines, en cette période de crise énergétique, tentent de s’imposer avec d’étonnants modèles électriques.