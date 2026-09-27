66 minutes Dimanche 27/09/2026

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Diffusé le 27/09/2026

Les Français rois de la frite ? Elles sont à la fois savoureuses et bon marché. Les frites sont depuis longtemps l’un des aliments préférés des Français. Mais avec la crise du pouvoir d’achat, les friteries gagnent sans cesse du terrain sur les restaurants traditionnels. On compte aujourd’hui 10 000 de ces établissements à travers le pays et des chefs étoilés comme Mallory Gabsi s’emparent même désormais du phénomène. Une institution de notre gastronomie qui a son propre championnat du monde. Nous avons suivi hier la 4ème édition de cette compétition organisée sur la grand-place d’Arras (Pas-de-Calais). Les concurrents français ont-ils été au rendez-vous ? Classe moyenne : ces Français qui n’en peuvent plus ! 36 % d’augmentation en un an pour les tarifs du gazole, 23 % pour le gaz ou encore 17 % pour les fruits et légumes… En cette rentrée, le pouvoir d’achat des Français fond comme neige au soleil, à commencer par les classes moyennes qui sont en première ligne face à la vie chère. Familles, jeunes actifs, retraités, artisans, nous avons partagé ces derniers jours leur quotidien face à la flambée des prix. Alors que tout augmente sauf les salaires, comment arbitrent-ils leurs dépenses du quotidien ? Est-il encore possible de devenir propriétaire de son logement. Peut-on encore espérer vivre mieux que ses parents ? Les nouveaux magasins anti-crise C’est un nouveau genre de magasins anti-crise. Les bazars éphémères ont de plus en plus de succès en France. Comme leur nom l’indique, ils s’installent pour une durée limitée avec la promesse de bonnes affaires. Une formule qui permet de faire de sacrées économies avec des grandes marques vendues jusqu’à -50 %. Vêtements, déco, produit du quotidien, chaque nouvelle ouverture se transforme en attraction avec une adresse dévoilée au tout dernier moment et des clients qui se pressent par centaines pour profiter de cette chasse au trésor où seuls les plus rapides profiteront des meilleurs prix.