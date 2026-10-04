66 minutes Dimanche 4/10/2026

Chargement

Diffusé le 04/10/2026

Au cœur de la plus grande fête d’Europe C’est la plus grande fête populaire d’Europe avec ses 6 millions de visiteurs annuels. L’Oktoberfest referme ses portes ce dimanche à Munich en Allemagne après deux semaines de festivités hors norme. Au programme fête foraine XXL, concerts et bien sûr les traditionnelles tentes dédiées à la bière. Les plus grandes peuvent accueillir jusqu’à 9 000 personnes. On y déguste les spécialités de l’Oktoberfest, poulet rôti ou jarret de porc. Pour servir ces milliers de clients, les restaurateurs ont mis en place tout un ballet parfaitement orchestré. Une tradition qui attire chaque année des milliers de Français. À l’hôtel ou en camping, ils sont toujours plus nombreux à venir goûter à l’atmosphère si particulière de la capitale bavaroise. Vans et camping-cars : le salon qui ne connaît pas la crise ! Grand luxe ou économique, malgré la crise, vans, camping-car et caravanes ont toujours la cote. Le plus grand salon français des véhicules de loisirs se tenait cette semaine au Bourget en région parisienne. En 2025, ce sont près de 12 000 véhicules neufs qui se sont vendus en France, soit une hausse de 3 % sur un an. Si les camping-cars géants font toujours autant rêver les visiteurs, les nouvelles stars de ce marché sont les fourgons aménagés plus compacts et moins coûteux. Mais vous allez voir que de jeunes sociétés françaises ont développé d’autres solutions, souvent plus économiques, et adaptées à l’essor croissant des véhicules électriques.