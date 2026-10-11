66 minutes Dimanche 11/10/2026

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Diffusé le 11/10/2026

Épilation low cost : les dérives du laser à prix cassé C’est un luxe qui se démocratise : l’épilation définitive au laser. Partout en France, des établissements low cost voient le jour. Leurs tarifs sont imbattables : autour de 1 500 euros pour les jambes contre 2 400 euros en moyenne dans les salons spécialisés. Mais ce service à prix cassé, souvent vanté par des influenceuses, cache parfois des dérives inquiétantes dénoncées par des clientes : brûlures graves, prestations bâclées ou alors payées mais jamais effectuées. Une procédure collective a été engagée en mai dernier contre une enseigne installée dans toute la France. Et une autre enseigne devrait bientôt faire l’objet d’une plainte déposée par une association de victimes. De ringard à superstar : la revanche du teckel Les images ont fait le tour du monde le week-end dernier : des centaines de teckels, souvent déguisés, ont investi l’avenue des Champs-Elysées à Paris. Cette « marche des saucisses » illustre le retour à la mode de ce chien court sur pattes autrefois considéré comme ringard. Porté par les célébrités et les réseaux sociaux, le teckel s’invite jusque dans la mode avec des manteaux, pulls et accessoires spécialement conçus pour lui, parfois signés par de grandes maisons. Mais derrière cet engouement se cache aussi un marché inquiétant. Ces animaux, qui peuvent se vendre jusqu’à 14 000 euros, font l’objet d’élevages clandestins et d’importations illégales. Cet été, les autorités ont découvert un trafic entre la France et la Roumanie qui concernerait plus de trois-cents de ces animaux. Le Moulin Rouge des Ch’tis C’est un lieu inattendu, en plein cœur de la campagne ch’tie. À Licques, village de 1 600 habitants dans le Pas-de-Calais, Guillaume Cocquerel a transformé il y a quelques années son restaurant -au bord de la faillite- en un cabaret inspiré du Moulin Rouge. Aujourd’hui, sa revue attire chaque année plus de 30 000 spectateurs. Et pour sa nouvelle saison, Guillaume va tenter de concurrencer les plus grandes revues parisiennes. Il a fait appel à un chorégraphe de renom et s’est rendu à Londres (Grande-Bretagne) pour recruter six danseuses internationales. Des jeunes femmes âgées de 20 à 27 ans qui vont devoir s’acclimater à ce petit coin de France dont elles ignoraient tout et apprendre la danse emblématique du cabaret : le french cancan. Pour marquer sa montée en gamme, Guillaume, qui jusque-là gérait lui-même sa cuisine, a également fait appel à un chef professionnel qui va concocter un menu gastronomique et élaborer chaque soir près de six-cents assiettes pour les clients du cabaret. Le succès sera-t-il au rendez-vous ? L’œuf a la côte Nous n’en avons jamais autant mangé. L’an dernier, la consommation d’œufs a battu un record en France avec 237 œufs en moyenne par habitant. En cette période de crise du pouvoir d’achat, il a détrôné la viande dans de nombreux foyers. A la carte des restaurants, l’œuf mayo s’affiche à moins de deux euros. Et cartonne ! Sur les marchés, les œufs fermiers s’arrachent en quelques heures. Cet aliment savoureux et bon marché est aussi devenu un mets convoité qui s’invite jusque sur les plus grandes tables. Dans le Sud, le chef trois étoiles Gilles Goujon a fait de l’œuf un plat de luxe, truffé, au secret bien gardé. Et en Bourgogne, de riches collectionneurs traversent l’Europe pour déguster les œufs en meurette d’une cheffe locale. Un reportage aussi gourmand qu’étonnant.