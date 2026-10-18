66 minutes Dimanche 18/10/2026

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Diffusé le 18/10/2026

Tireur d’Aubagne : fasciné par les tueurs de masse ? C’est un fait-divers qu’on imaginerait plutôt se dérouler aux États-Unis. Lundi dernier, à Aubagne (Bouches-du-Rhône), un collégien de 14 ans a blessé par balles un CPE et une enseignante. Il s’était servi d’un étui de guitare pour introduire une carabine dans l’enceinte de l’établissement. Les victimes sont hors de danger et le tireur a été écroué. Son profil intrigue au point que le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’affaire. Le tireur se serait radicalisé sur internet au contact d’une mouvance composée de jeunes fascinés par les tueries de masse comme celle qui avait frappé le lycée de Columbine en 1999 aux USA. Une fusillade qui rappelle d’autres affaires survenues ailleurs en France ces dernières années. Qui en veut à nos boulangeries ? C’est le petit commerce préféré des Français… Mais aussi celui des malfrats. Depuis le début de l’année, plus d’une centaine de boulangeries ont été cambriolées dans toute la France. Il faut dire que ces commerces sont parmi les derniers où l’on paye encore en liquide. Et les monnayeurs dont sont équipées ces boulangeries constituent une cible facile pour les malfrats qui peuvent récolter un butin de plusieurs milliers d’euros en à peine deux minutes. Des cambrioleurs au profil souvent étonnant. Dans ce reportage, l’un d’entre eux témoigne. Et nous irons à la rencontre d’artisans comme Christophe Drouhet qui a été victime de quatre cambriolages. Vous découvrirez quelles solutions les boulangers mettent en œuvre pour tenter de se prémunir contre le vol. Croque-monsieur, l’indémodable Qui ne l’aime pas ? Rapide à préparer, savoureux et économique, le croque-monsieur est l’un des grands classiques de la cuisine française. Inventé au début du 20ème siècle dans les bistrots parisiens, il s’appuie sur des ingrédients incontournables : deux tranches de pain, du jambon, du fromage. Et d’éternels débats : avec ou sans béchamel ? À la poêle ou au four ? Reste que ce sandwich fait tellement de bien qu’aujourd’hui certains restaurants en ont fait le plat unique de leur carte. Et les chefs n’hésitent plus aujourd’hui à le revisiter de façon parfois très audacieuse. Plongée dans les secrets du plus croustillant et fondant des sandwichs français. Électroménager : au cœur de la plus grande braderie de France Ce sont des rendez-vous bien connus des amateurs de petits prix. De grandes braderies organisées plusieurs fois par an, dans différentes villes, par une marque française emblématique : Seb, leader mondial du petit électroménager. La plus grande de ces ventes avait lieu il y a quelques jours à Dijon (Côte-d’Or). Avec 20 000 clients attendus, un record, la marque avait investi cette année le parc des expositions de la ville pour écouler ses invendus, fins de séries ou produits reconditionnés avec des réductions allant jusqu’à 70 %. Sur les étalages, de grands classiques comme des cocottes-minutes ou des friteuses, mais aussi les nouveaux best-sellers comme les air fryer ou les aspirateurs laveurs, pour lesquels certains clients ont fait jusqu’à 200 kilomètres.