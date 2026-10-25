66 minutes Dimanche 25/10/2026

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Diffusé le 25/10/2026

Burger, toujours moins cher ? C’est l’un des plats préférés des Français. Et l’un des plus économiques. Bien que réputé calorique, le burger a particulièrement la cote en cette période où le pouvoir d’achat est en berne. Il séduit aussi bien les étudiants au budget serré que les jeunes actifs ou encore les familles. Ces derniers mois certains restaurateurs multiplient les initiatives pour faire baisser encore l’addition en proposant des burgers anti-crise. Une façon également de remplir leurs salles alors que les Français vont de moins en moins au restaurant. Et les grandes enseignes de fast food ont également suivi la tendance. Elles proposent toutes désormais, en plus de leurs grands classiques, des menus à 5 euros en moyenne. Vous découvrirez les secrets de ces sandwichs à petit prix. Halloween : fête américaine, business en France Un bonbon ou un sort ! Qui n’a jamais entendu cette formule en ouvrant sa porte le soir d’Halloween ? Cette fête typiquement américaine est devenue depuis quelques années l’une des préférées des Français. Dimanche prochain, les enfants ne dérogeront pas à la tradition. Pour le plus grand bonheur des marques et des magasins : décorations, déguisements, certaines boutiques réalisent jusqu’à 20 % de leur chiffre d’affaires annuels sur cette période. Les parcs d’attractions, qui pour la plupart se mettent également aux couleurs d’Halloween, réalisent des records d’affluence à cette occasion. Chasse aux squatteurs : le compte à rebours est lancé ! Dimanche 1er novembre débutera la trêve hivernale qui interdit les expulsions locatives. Depuis quelques semaines, de nombreux petits propriétaires sont engagés dans une course contre la montre. Objectif : tenter de déloger, avant qu’il ne soit trop tard, les squatteurs ou mauvais payeurs qui occupent illégalement leur appartement. Pour ces propriétaires, ce logement représente souvent les économies d’une vie. Et vous verrez comment certains sont contraints de vivre au camping ou de payer une location faute de pouvoir récupérer leur bien. Alors que faire quand le locataire ne paye plus ou a fait changer les serrures ? Saisir les tribunaux en urgence ? Ou avoir recours à d’autres moyens pas toujours légaux ? Les nouveaux défis du roi du discount C’est un concept inédit dans lequel vient de se lancer Lidl. Le numéro 1 du discount en France a ouvert cette semaine, près de Marseille, un magasin éphémère entièrement dédié à sa gamme d’outils de bricolage et de jardinage à petits prix. 1500 mètres carrés de surface, près de 500 références en rayon, et des clients qui se sont levés tôt pour profiter de bonnes affaires. En parallèle, Lidl multiplie, ces derniers mois, les initiatives : ouvertures de magasins de déstockage et modernisation de ses supermarchés traditionnels. Le discounter allemand a décidé de frapper fort après plusieurs années de turbulences.